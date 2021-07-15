قتلى وجرحى إثر إشتباكات عنيفة في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365 - عتق

إندلعت إشتباكات مسلحة عنيفة في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، بين فصيلين أمنيين يتبعان قوات الحكومة الشرعية في مدينة عتق بمحافظة شبوة جنوبي اليمن.



وذكرت مصادر محلية أن إشتباكات عنيفة وبمختلف أنواع الأسلحة بين قوات الأمن الخاصة وبين قوات الأمن العام في مركز مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، سقط على إثرها قتلى وجرحى.

وأضافت أن الحصيلة الأولية تفيد بمقتل قائد في إحدى كتائب القوات الخاصة ويدعى حسين سالم بن مهدي، ومدني أخر، فيما أصيب ستة أخرين على الاقل.

وأشارت أن الإشتباكات تتركز في محيط مقر المحافظة في مدينة عتق بشبوة، ويسمع دويها في أرجاء واسعة.

فيما لم تعرف على وجه السرعة أسباب تلك الإشتباكات التي مازالت مشتعلة، الا أن أنباءا تتحدث عن قيام نقطة امنية تابعة للأمن العام بإيقاف طقم يتبع القوات الخاصة ادى الى إنفجار الموقف نتيجة رفض طقم القوات الخاصة وقيامه بطلب تعزيز من قواته.