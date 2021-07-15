شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. "خفر السواحل" يحذر من رياح شديدة في هذه الأوقات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر مركز السيطرة البحرية بقوات خفر السواحل بحضرموت حالة الطقس والبحر المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة بإذن الله تعالى ليوم الخميس.



وحذر مركز السيطرة البحرية الصيادين ومرتادي البحار من رياح شديدة (شمال) بوقت الظهيرة إلى ساعات المساء، مبيناً أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً بالنهار الى غائمة كلياً بالمساء، مع احتمال أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة بساعات الصباح الباكر والمساء.