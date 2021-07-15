شكرا لبحثكم عن خبر الوالي ...اليوم الخميس بدء صرف مكرمة مالية ثانية للقوات المسلحة الجنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / المركز الإعلامي / خاص: قال قائد قوات الأحزمة الأمنية العميد محسن الوالي ان توجيهات صدرت من الرئيس القائد اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية بصرف مكرمة مالية ثانية لكافة منتسبي القوات المسلحة الجنوبية مع اقتراب عيد الاضحى المبارك. واشار الوالي أن الرئيس الزبيدي وجه الإدارة المالية بالمجلس صرف مبلغ 100الف ريال لكل منتسبي القوات المسلحة ابتداءً من اليوم الخميس 15يوليو2021م مثمنا جهود الرئيس الزبيدي واهتمامه البالغ بابناء القوات المسلحة الذين يرابطون في كل جبهة وموقع على الرغم من تأخر صرف الرواتب والمستحقات. ويأتي صرف هذه المكرمة بعد اسبوع من صرف المكرمة الاولى التي كان الرئيس الزبيدي قد وجه بصرفها لكافة منتسبي القوات المسلحة الجنوبية . المركز_الإعلامي قوات_الدعم_والإسناد الأحزمة_الأمنية القوات_المسلحة_الجنوبية

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