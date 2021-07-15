شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يستعيد مناطق خسرها في مارب بهجوم معاس والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أفادت أنباء غير مؤكدة، أن جماعة الحوثي، استعادت مواقع في مديرية رحبة جنوبي محافظة مارب، كانوا خسروها بمعارك امس الاربعاء.
ولم يتسنى التأكد من مصادر ميدانية مستقلة عن صحة تلك المعلومات.
وتفيد الأنباء، أن القوات الحكومية ماتزال تحتفظ بمركز المديرية ومناطق اخرى مجاورة.
وأعلنت القوات الحكومية، تحقيق تقدمات ميدانية واسعة، في أكثر من جبهة، بمأرب، من بينها جبهة مراد ورحبة، حيث فرضت سيطرتها على مناطق ومرتفعات استراتيجية، إلى جانب سيطرة في جبهتي المشجح والكسارة، شمال غرب مأرب.
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