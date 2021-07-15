شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الصحة تطلق الاستمارة الالكترونية للتسجيل للقاح كوفيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان من العاصمة المؤقتة عدن اليوم وعلى موقعها الإلكتروني الاستمارة الخاصة بالتسجيل المسبق للقاح كوفيد19 وأوضح الدكتور علي أحمد آلوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع كوفيد19 لوكالة الانباء اليمنية سبأ بأن الاستمارة الإلكترونية ستغطي التسجيل للجرعتين الأولى والثانية للقاحين حونسون واسترازينيكا واشار الدكتور الوليدي بأن الاستمارة صممت لتتضَمن البيانات اللازمة الموجب تدوينها للمسجل تشمل الاسم رباعيا ورقمي الهوية والجوال وبيانات تاريخ ومحل الميلاد والحالة في بلد الاغتراب كمقبم او مسافر ودعا الدكتور الوليدي الجميع إلى التفاعل الايجابي وإعطاء البيانات الدقيقة عند التسجيل٠٠متمنيا الصحة والسلامة للجميع هذا ويمكن للراغبين الدخول للتسجيل على الرابط الاتي http://moh-ye.org/pre-registration/

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