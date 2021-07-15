محمد الحوثي يعلن شرطه لضبط سعر الدولار في مناطق الشرعية

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال محمد الحوثي:برغم إيصال العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه

واضاف:سعر صرف الريال للمناطق التي تحت سيطرته إلى 1000ريال لكل دولار

واختتم:اعلن إستعدادي لإعادة السعر الرسمي للريال أمام الدولار خلال فترة وجيزة بشرط اعادة الدورة المالية عبر صنعاء وتسليم الايراد لها.

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