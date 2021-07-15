شكرا لبحثكم عن خبر شاهد افخم عرس يمني تركي .. حفل زفاف الشاب”العباب” على ابنة المتحدث باسم الرئاسة التركية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اقيم في العاصمة التركية نقرة هذا الاسبوع، حفل عرس يمني تركي عالي المستوى، احتفاءً بزواج الشاب ي شهاب العباب، على كريمة المتحدث باسم الرئاسة التركية زينب ابراهيم كالن.
حضر الحفل من الجانب التركي نائب رئيس الجمهورية , ورئيس الوزراء الأسبق , و رئيس مجلس النواب , و وزير الدفاع , وزير الخارجية.
ومن الجانب اليمني القائم بأعمال سفارة اليمن ب ووزراء سابقين وأعضاء من مجلس النواب والشورى وشخصيات اجتماعية ورجال أعمال.
وكان من بين الحضور الشيخ حمود سعيد المخلافي، والحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان , بالإضافة الى اعضاء الجالية اليمنية والقيادات الطلابية.
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