شكرا لبحثكم عن خبر مليون تذكرة لفيلم مصري..رقم تاريخي تحققه صالات السينما في السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حقّق فيلم كوميدي مصري أعلى مبيعات لتذاكر صالات السينما في تاريخ السعودية، حيث تم بيع مليون تذكرة، الأمر الذي صدم صناع السوق.
وكسر فيلم "وقفة رجالة" من بطولة نخبة من الفنانين المصريين الأرقام القياسية، بعد عرضه بصالات السينما في مدن المملكة، وفقا لوسائل إعلام سعودية.
يشار إلى أن صالات السينما في السعودية دخلت عامها الرابع قبل 3 أشهر، وذلك بإشراف مباشر من هيئة الإعلام المرئي والمسموع، التي تعهّدت بمنح قطاع السينما اهتماماً خاصاً.
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