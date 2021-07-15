عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش يدعو الصليب الأحمر لانتشال جثث الحوثيين من مأرب

الخميس 15 يوليه 2021

السعودية نيوز

وجه قائد في الجيش الوطني دعوة إلى الصليب الأحمر الدولي لانتشال جثث قتلى مليشيات الحوثي في مديرية رحبة بمحافظة مأرب.



وخاطب محمد علي طليان، قائد قطاع الجبهة الغربية جبل مراد في تسجيل مصور الصليب الأحمر، مطالبا إياهم بالقدوم إلى جبهات مراد وانتشال جثث مليشيات الحوثي.

وقال طليان في التسجيل المصور الذي نشر على منصة "تويتر" أن جثث مسلحي المليشيات الحوثية منتشرة في شعاب وجبال الجبهة ويجب انتشالها.

وكان الجيش الوطني وقبائل مراد حرروا الأربعاء، مركز مديرية رحبة جنوب مأرب في عملية عسكرية خاطفة انتهت بتطهير المديرية من سيطرة الحوثيين.

وأعلن الجيش في بيان، نشره مركزه الإعلامي، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية حررت مركز مديرية رحبة جنوب مأرب، بعد تمكنها من تحرير مساحات واسعة ومرتفعات استراتيجية خلال العملية العسكرية التي انطلقت فجر الأربعاء.

وأشار بيان الجيش إلى أن مجموعات من مليشيا الحوثي الانقلابية استسلمت لقوات الجيش والمقاومة في أطراف مديرية رحبة بعد أن تركتها قيادات المليشيا ولاذت بالفرار باتجاه محافظة البيضاء.

وجاء عملية تحرير مديرية رحبه بالتزامن مع استمرار المعارك في جبهات الصومعة في البيضاء وجبهات غرب مأرب التي تكبدت فيها المليشيات خسائر كبيرة يوم أمس.

ووجهت وزارة الداخلية الأجهزة والوحدات الأمنية، بتأمين مركز مديرية رحبة، والمناطق المحررة بالمديرية، بعد أن حررها الجيش الوطني، صباح الأربعاء.

ودعا وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود، أولياء الأمور في المناطق، التي تقع تحت سيطرة المليشيا، إلى عدم الزج بأطفالهم الذين تقودهم مليشيا الحوثي الإرهابية إلى محارق الموت والهلاك.

وأشاد اللواء بن عبود بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبالإسناد الجوي لمقاتلاته التي رافقت انتصارات الجيش الوطني، من خلال استهدافها للتعزيزات والتجمعات العسكرية للمليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.