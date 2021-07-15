عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يطارد الحوثيين جوا وبرا بمأرب والحديدة

الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرّة مفخخة لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في أطراف محافظة مأرب.



وأفاد الإعلام العسكري للجيش بأن الطائرة الحوثية المفخخة التي تم إسقاطها في سماء جبهة الكسارة، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين في مدينة مأرب.

وتستخدم مليشيا الحوثي المفخخات المسيّرة بشكل مكثف في الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين بمحافظة مأرب.

وبالتزامن، شنت مقاتلات التحالف العربي غارت جوية مكثفة استهدفت تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية في جبهات متفرقة بأطراف المحافظة.

ووفقا لبيان الجيش الوطني، أسفرت الغارات عن تكبيد المليشيا الانقلابية خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أحرزت قوات الجيش ومقاومة القبائل تقدما كبيرا على الأرض جنوبي محافظة مأرب وتمكنت من تحرير مركز مديرية رحبة من الحوثيين.

وفي غضون ذلك، أفشلت القوات المشتركة بالساحل الغربي محاولة مليشيا الحوثي إعادة ترتيب دفاعاتها في أهم جبهة متقدمة.

وأفاد إعلام القوات المشتركة أن المليشيا التابعة لإيران حاولت مع حلول المساء استحداث تحصينات بسواتر ترابية في مواقع سبق وأن تم دحرها منها قرب خط التماس في شارعي صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة.

وأكد أن وحدات القوات المشتركة المرابطة في خط النار تعاملت مع عناصر المليشيا بحزم وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منها.

وأشار إلى أن جميع تحركات المليشيات داخل مدينة الحديدة تحت المجهر على مدار الساعة، مؤكدا أن القوات المشتركة تمسك بزمام السيطرة على كامل خطوط التماس.

وفي جنوب الحديدة رصدت القوات المشتركة تحركات للحوثيين من جهة مزارع الحسينية صوب منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية.

ووفق الإعلام العسكري، فإنه سرعان ما تعاملت القوات المشتركة مع التحركات الحوثية، وحققت بالسلاح المناسب إصابات مباشرة في تجمعات واليات المليشيات وأجبرتها على العودة من حيث أتت.