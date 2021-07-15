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شبوة: إصدار نحو 23 ألف جواز سفر خلال النصف الأول من العام الجاري

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المنامة - ياسر ابراهيم - كشف، مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة شبوة، العقيد محمد بن معروف عن إصدار الفرع 22 ألف و 699 جوازا خلال النصف الأول من العام الحالي.

واستعرض العقيد، خلال اطلاع وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد الأمير، حجم ومستوى إقبال المواطنين من كافة محافظات الجمهورية بصورة يومية.

وحسب وكالة سبأ، فقد أشاد وكيلا وزارة الداخلية بن عبود والأمير، "بآلية ومنظومة العمل الفني والتقني وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين وتمكينهم من الحصول على وثائق السفر بسلاسة".

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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