أغسطس المقبل.. وزارة التربية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت، وزارة التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد 2021/2022م لجميع المراحل الدراسية سيبدأ في 15 أغسطس المقبل، على أن تبدأ عملية القيد والتسجيل والانتقال في جميع المراحل الدراسية في الثالث من الشهر ذاته.

جاء ذلك على لسان وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، الدكتور طارق العكبري، في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

وشدد الوزير العكبري، على مدراء مكاتب التربية في المحافظات التقيد بالفترات الزمنية المحددة في التقويم المدرسي للعام الجديد.وضرورة انتظام الإدارات المدرسية الحكومية والأهلية في الأول من أغسطس للتهيئة للعام الدراسي على ان يكون انتظام هيئة التدريس بمدارسهم في 8 أغسطس المقبل.

وبحسب التقويم المدرسي الذي صدر به قرار وزاري رقم 16 للعام 2021م، أن الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول في جميع المراحل الدراسية تبدأ يوم الأحد في 15 أغسطس.

وأوضح العكبري، أن اختبارات النقل المدرسية لنهاية الفصل الدراسي الأول في جميع المراحل الدراسية سيتم إجرائها في 28 نوفمبر فيما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في 12 ديسمبر وتستمر لمدة سبعة أيام.

ووفقا للتقويم المدرسي فإن استئناف الدراسية الفعلية للفصل الدراسي الثاني في الـ 19 من ديسمبر وتنتهي في 17 مارس من العام المقبل، وتبدأ اختيارات النقل المدرسية لنهاية الفصل الدراسي الثاني في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 20 مارس، فيما تبدأ اختبارات الشهادة الثانوية العامة بقسميها (العلمي والأدبي) في 15 مايو 2022م.