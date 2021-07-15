عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس الأمن يمدد بالإجماع مهمة البعثة الأممية في اليمن

الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365

صوّت مجلس الأمن، الأربعاء، بالإجماع على تمديد مهمة البعثة الأممية في اليمن.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اختيار الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرغ، لشغل منصب المبعوث الخاص إلى اليمن خلفا للبريطاني مارتن غريفثس، الذي أنهى مهامه آخر يونيو/ حزيران الماضي.

ويتطلب تعيين المبعوثين الخاصين للأمين العام موافقة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وهم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

ويشغل جروندبرغ منصب سفير الاتحاد الأوربي إلى اليمن منذ مطلع سبتمبر/ أيلول 2019، وتولى سابقا رئاسة بعثات المفوضية الأوروبية في القاهرة وإسرائيل.

كما ترأس مجموعة العمل في المجلس الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط ومنطقة الخليج خلال رئاسة السويد الدورية للاتحاد الأوروبي عام 2009.

وسيصبح جروندبرغ المبعوث الأممي الرابع إلى اليمن بعد المغربي جمال بن عمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والبريطاني غريفثس.