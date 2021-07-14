تأهيل 30 متطوعا ومتطوعة حول التوعية بمخاطر مرض السرطان في لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أختتمت في محافظة لحج، اليوم، ورشة تدريبية حول التوعية والتثقيف الصحي بمرض السرطان وكيفية الوقاية منه، نظمتها المؤسسة الوطنية لمكافحة مرض السرطان في عدن، بدعم من منظمة يمن إيد.



وهدفت الورشة التدريبية على مدى يومين إلى تزويد 30 متطوعا ومتطوعة من مديريات الحوطة - تُبن - المسيمير - الملاح - ردفان - المقاطرة - طور الباحة في لحج، بالمعارف والمهارات اللازمة للقيام بتوعية وتثقيف المجتمع حول مرض السرطان، وتشجيع النساء خاصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالعيادة الوردية في لحج، باعتبار أن هذا النوع من السرطان هو الأشد انتشارا على المستوى العالمي.

وأكد مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن محمد اليافعي، على أهمية مواصلة مثل هذه الورش التدريبية حول الكشف المبكر عن مرض السرطان، وفقاً للطرق العلمية وتطوير طرق الكشف المبكر عن المرض بين أوساط النساء والرجال من مختلف الفئات العمرية، كما أكد على ضرورة استفادة المشاركين من مخرجات الورشة وتطبيقها على الواقع للمساهمة في خدمة المجتمع والحد من معدلات الإصابة بالمرض.