وزارة التربية تعلن 15 أغسطس المقبل موعد بدأ العام الدراسي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد 2021/2022م لجميع المراحل الدراسية سيبدأ في 15 أغسطس المقبل على أن تبدأ عملية القيد والتسجيل والانتقال في جميع المراحل الدراسية في الثالث من الشهر ذاته.



وشدد وزير التربية والتعليم طارق العكبري في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) على مدراء مكاتب التربية في المحافظات التقيد بالفترات الزمنية المحددة في التقويم المدرسي للعام الجديد وضرورة انتظام الإدارات المدرسية الحكومية والأهلية في الأول من أغسطس للتهيئة للعام الدراسي على ان يكون انتظام هيئة التدريس بمدارسهم في 8 أغسطس المقبل.

وبحسب التقويم المدرسي الذي صدر به قرار وزاري رقم 16 للعام 2021م أن الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول في جميع المراحل الدراسية تبدأ يوم الأحد في 15 أغسطس.

واوضح العكبري ان اختبارات النقل المدرسية لنهاية الفصل الدراسي الأول في جميع المراحل الدراسية سيتم إجرائها في 28 نوفمبر فيما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في 12 ديسمبر وتستمر لمدة سبعة أيام.

ووفقا للتقويم المدرسي فإن استئناف الدراسية الفعلية للفصل الدراسي الثاني في الـ 19 من ديسمبر وتنتهي في 17 مارس من العام المقبل، وتبدأ اختيارات النقل المدرسية لنهاية الفصل الدراسي الثاني في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 20 مارس، فيما تبدأ اختبارات الشهادة الثانوية العامة بقسميها (العلمي والأدبي) في 15 مايو 2022م.