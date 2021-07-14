وزارة الصحة تطلق استمارة الكترونية للتسجيل المسبق للقاح كوفيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت وزارة الصحة والسكان من العاصمة المؤقتة عدن اليوم وعلى موقعها الإلكتروني الاستمارة الخاصة بالتسجيل المسبق للقاح كوفيد19.



وأوضح وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الاستمارة الإلكترونية ستغطي التسجيل للجرعتين الأولى والثانية للقاحين حونسون واسترازينيكا.

واشار الى أن الاستمارة صممت لتتضَمن البيانات اللازمة الموجب تدوينها للمسجل تشمل الاسم رباعيا ورقمي الهوية والجوال وبيانات تاريخ ومحل الميلاد والحالة في بلد الاغتراب كمقبم او مسافر.

ودعا الدكتور الوليدي الجميع إلى التفاعل الايجابي وإعطاء البيانات الدقيقة عند التسجيل.