شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب صحة بتعز يناقش مع ميد جلوبال تدشين مشروع العيادات المتنقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز الدكتور راجح المليكي اليوم الاربعاء مع ممثلة منظمة ميد جلوبال تدشين العمل بالعيادات الطبية المتنقلة .
وخلال اللقاء الذي عقد بحضور فريق العمل المرشح للعمل في العيادات الطبية المتنقلة تم مناقشة آلية العمل والإعداد والترتيبات لتغطية مناطق التربة وعدد من المناطق المحيطة بمدينة التربة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أطباء ومتخصصين يتبعون مكتب الصحة ودعم منظمة ميد جلوبال ضمن مشاريعها الطبية في تعز.