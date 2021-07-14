مكتب صحة بتعز يناقش مع ميد جلوبال تدشين مشروع العيادات المتنقلة

وخلال اللقاء الذي عقد بحضور فريق العمل المرشح للعمل في العيادات الطبية المتنقلة تم مناقشة آلية العمل والإعداد والترتيبات لتغطية مناطق التربة وعدد من المناطق المحيطة بمدينة التربة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أطباء ومتخصصين يتبعون مكتب الصحة ودعم منظمة ميد جلوبال ضمن مشاريعها الطبية في تعز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012