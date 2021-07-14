العرادة يناقش مع نائب منسق الأمم المتحدة الوضع الإنساني للنازحين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة مع نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، دييجو زوريلا، والوفد المرافق له اليوم، مستجدات الوضع الإنساني والإغاثي للنازحين في مأرب، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في إغاثتهم وإيوائهم وتأمين احتياجاتهم.



وأطلع المحافظ، رئيس وأعضاء الوفد الأممي بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، على خطة السلطة المحلية للاستجابة الطارئة ومصفوفة احتياجاتها للعام 2021م وجهودها المبذولة في استقبال وإيواء النازحين.. معرباً عن أمله في تعزيز الشراكة الإنسانية مع الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المحافظة ورفع مستوى التعاون والتنسيق معها إلى أعلى المستويات بما يناسب طبيعة الوضع الإنساني والاستثنائي، ويواكب حجم المأساة التي سببتها المليشيات الحوثية في محافظة مأرب وباقي المحافظات اليمنية.

وأوضح أن مأرب استقبلت خلال السنوات الست الماضية أكثر من مليونين و231 ألف نازح يقيمون في 139 مخيم نزوح في المحافظة، ويشكلون نسبة 60٪ من إجمالي أعداد النازحين على المستوى الوطني، مما فاقم التحديات، وضاعف حجم الضغوطات التي تواجه قيادة المحافظة في إيواء هؤلاء النازحين وتوفير احتياجاتهم وتأمين متطلباتهم الضرورية في مجالات الإغاثة والإيواء والمياه والصحة والتعليم وباقي متطلبات الحياة الأساسية.

وأشاد العرادة بدور الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في محافظة مأرب في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للنازحين خلال الفترة الماضية، ودعاها إلى مضاعفة تلك الجهود وتكثيف حجم تدخلاتها، وتنفيذ مزيد من المشاريع التنموية والمستدامة التي تسهم في تحديث وتطوير البنية التحتية وإنشاء مرافق خدمية ضرورية في مخيمات النازحين وتجمعاتهم في ظل استمرار حركة النزوح وتوافد الآلاف من النازحين الجدد إلى مأرب بشكل يومي.

من جهته اوضح نائب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، أن زيارته لمحافظة مأرب تهدف للاطلاع على الوضع الإنساني والإغاثي للنازحين عن كثب والتنسيق والتشاور مع قيادة المحافظة في وضع الخطط والبرامج المشتركة وتحديد أهم المشاريع الإنسانية الأساسية التي تحقق الاستجابة السريعة والطارئة لاحتياجات النازحين في كافة المجالات.

واكد تفهم الأمم المتحدة لطبيعة الوضع الإنساني الاستثنائي والحرج الذي تمر به مأرب في الوقت الراهن وما يعانيه النازحون واستشعارها بمسؤولياتها تجاههم واستعدادها لتعزيز الشراكة مع قيادة المحافظة والتنسيق معها لحشد مزيد من الموارد وجلب مزيد من الشركاء الدوليين ومضاعفة مستوى التدخل الإنساني والإغاثي في المحافظة بما يغطي الاحتياجات المتزايدة للنازحين ويلبي تطلعاتهم.

حضر اللقاء، المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن ،لوران بوكيرا، ومديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي بعدن موتينتا شيموكا ،ومدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الأوتشا) بعدن رينيه نيينهويس، ومدير مكتب منظمة اليونسيف بعدن تشارلز نزوكي، ومدير مكتب الأوتشا بمأرب سانتوس ازيكو، ومدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بمأرب وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية المعنية في المحافظة.