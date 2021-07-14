نائب الرئيس يجري اتصالاً هاتفياً بقائد محور بيحان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً، بقائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح، للاطلاع على المستجدات الميدانية وما يحرزه الأبطال من انتصارات على مليشيات الانقلاب والإرهاب الحوثية.



واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصال، إلى تقرير موجز عن مجمل الأوضاع وما يحرزه أبطال الجيش والمقاومة من انتصارات كبيرة.

وبارك نائب الرئيس، انتصارات الجيش والمقاومة والانجازات الكبيرة في دحر وهزيمة مليشيات الانقلاب والإرهاب الحوثية المدعومة من إيران، مشيداً بالتضحيات والبطولات الأسطورية التي يقدمها الأبطال بمساندة رجال القبائل وكل الأحرار، والدعم الأخوي الصادق من الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة .

من جانبه، تطرق قائد المحور إلى عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالعمليات العسكرية، مشيراً إلى المعنويات القتالية العالية للمقاتلين الأبطال واستمرارهم في تنفيذ المهام المطلوبة.