شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي باستشهاد نجلي محمد وفيصل الشليف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقيتي عزاء ومواساة إلى مستشار قائد المنطقة العسكرية السابعة الشيخ محمد عبدالعزيز الشليف، وأخيه الشيخ فيصل عبدالعزيز الشليف، عزاهما فيهما باستشهاد نجليهما البطلين عبدالمجيد وعبدالواحد الشليف، وهما يؤديان واجبهما الوطني في جبهات العزة والكرامة ضد المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.



ونوه رئيس الجمهورية، بتضحيات الشهيدين البطلين إلى جانب رفاقهم من أبطال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقبائل مأرب الذين يجسدون ملاحم بطولية لقنت الانقلابيين الحوثيين دروسا قاسية لن ينسوها .

وعبر الرئيس عن خالص تعازيه لكل اسر الشهداء الابطال في مارب والبيضاء والجوف وغيرها من الجبهات الذين يقدمون حياتهم رخيصة في سبيل انتصار الوطن وعزته وكرامته.. مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمد كافة الشهداء بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.