"المشتركة" تفشل محاولات حوثية لإعادة ترتيب دفاعاتها داخل مدينة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تمكنت القوات المشتركة، اليوم الأربعاء 14 يوليو 2012 م ، من إفشال محاولة للمليشيات الحوثية إعادة ترتيب دفاعاتها في أهم جبهة متقدمة بالساحل الغربي ، وأخمدت تحركات لذات المليشيات صوب منطقة الجاح جنوب الحديدة.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيات التابعة لإيران حاولت مع حلول المساء استحداث تحصينات بسواتر ترابية في مواقع سبق وأن تم دحرها منها قرب خط التماس في شارعي صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة.

وأكد أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خط النار تعاملت مع عناصر المليشيات بحزم وأجبرتها على الفرار مذعورة بين منازل المواطنين بعد مصرع وجرح عدد منها.

وأشار أن كل تحركات المليشيات داخل مدينة الحديدة تحت المجهر على مدار الساعة ولن تتمكن من تحقيق أي هدف أمام قوات تمسك بزمام السيطرة على كامل خطوط التماس.

وفي جنوب الحديدة رصدت وحدات الاستطلاع تحركات للمليشيات الحوثية من جهة مزارع الحسينية صوب منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية وسرعان ماتم التعامل معها بنجاح.

وأكد أن القوات المشتركة حققت بالسلاح المناسب إصابات مباشرة في تجمعات واليات المليشيات وأجبرتها على العودة من حيث أتت