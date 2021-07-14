اندلاع مواجهات عنيفة في قطاع الفاخر بالضالع والمدفعية تدك اوكار الحوثيين في بيت الشرجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الضالع

اندلعت مواجهات عنيفة في الساعة الاولى من يوم الاربعاء، بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية ومليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا من جهة ثانية، شمال غربي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن).



وذكر مصدر أن مواجهات عنيفة دارت خلال مهاجمة مجاميع تابعة لمليشيا الحوثي الارهابية مواقع تمركز المشتركة في قطاع الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

واستخدم الطرفين مختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

بالتزامن، استهدفت مدفعية المشتركة بعدد من القذائف اهداف حوثية في منطقة بيت الشرجي، 7 كم شمالي قطاع الفاخر.

وافاد المصدر ان وحدة المدفعية دكت اوكار المليشيا وكبدتها خسائر فادحة.

ولليوم الثالث على التوالي صعّدت المليشيا من هجماتها العسكرية على جبهات المحور الشمال غربي، خصوصا الحدودية بين مديريتي قعطبة والحشا، جنوب غربي قطاع الفاخ