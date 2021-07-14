شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي يستهدف مزارع المواطنين في التحيتا جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران، الأربعاء 14 يوليو/تموز 2021، مزارع المواطنين في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.



وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي استهدفت مزارع المواطنين الواقعة جنوب غرب مركز المدينة بقذائف الهاون الثقيلة والأسلحة الرشاشة بصورة همجية.

وأشارت المصادر إلى أن الاستهداف الحوثي أثار حالة من الهلع في صفوف المزارعين الذين اضطروا لترك أعمالهم ومغادرة مزارعهم خوفاً على حياتهم من جرائم الحوثيين