شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل طبيبة أسنان وابنتها في خلاف عائلي بالعاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

قتلت طبيبة أسنان برفقة ابنتها (5 سنوات)، في العاصمة صنعاء إثر خلاف عائلي بعدما رمى الزوج قنبلة أثناء محاولة تنفيذ حكم حضانة.



وذكرت مصادر محلية "أن الدكتورة منيرة الحداد، طبيبة أسنان، قُتلت مع ابنتها، وأصيب شقيقها، بعد قيام زوجها برمي قنبلة يدوية، على إثرها فارقت مع ابنتها الحياة".

وأوضحت المصادر أن الرجل أقدم على هذه الجريمة بعد خلاف بينهما، في الوقت الذي ذهبت مع شقيقها لإحضار أطفالها من بيت زوجها