لإيقافها الدراسة.. طلاب جامعة تعز يرفعون دعوى ضد رئاسة الجامعة 

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن طلاب جامعة تعز، الثلاثاء، رفع دعوى قضائية، ضد رئاسة الجامعة؛ ردا على قرارها إيقاف الدراسة بشكل تعسفي، والمطالبة بالتعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذا القرار الذي وصفوه بـ"المجحف".

وقال الناشط والحقوقي عماد البنا، في صفحته على "الفيس بوك"، "تم تدشين حملة جمع التوكيلات والتوقيعات من طلاب وطالبات الجامعة بخصوص رفع دعوى ضد رئاسة جامعة بإلغاء قرار توقيف الدراسة التعسفي".

وأضاف: أن الدعوى تتضمن "المطالبة بالتعويض الكامل عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطلبة جراء إصدار هذا القرار المجحف دون وجه حق".



وأشار البنا، إلى أن "طلاب وطالبات جامعة تعز كانوا قد أعلنوا مسبقاً تضامنهم الكامل مع رئاسة الجامعة؛ بخصوص الاعتداءات التي يتعرض لها كادرها الاداري من قبل مسلحين".

وأكد في الوقت نفسه، "عدم موافقة الطلاب على قرار رئاسة الجامعة وقف الدراسة"، معتبرًا هذا القرار بأنه "مخالف للقانون والدستور اليمني ولوائح التعليم العالي".

وحسب الناشط عماد البنا، "سيتم استمرار حملة جمع التوكيلات من الطلبة الراغبين بالانضمام لهذه الدعوى؛ للحصول على التعويض اللازم والمنصف لهم جراء توقيف الدراسة".

ومنتصف يونيو الماضي، أعلنت رئاسة جامعة تعز وقف الدراسة بالجامعة؛ ردًا على اعتداء تعرض له أحد الدكاترة من قبل أحد منتسبي الجيش، الذي كان قد أوقفته قيادة محور تعز، ووجهت بإلقاء القبض عليه.

