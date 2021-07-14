نائب رئيس جامعة عدن ومدير مؤسسة وقف الواقفين يدشنان السلة الغذائية لطلاب السكن الجامعي

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يزيد بن سلمان - شبوة - دشن الدكتور/محمد عقيل العطاس نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب صباح اليوم بالسكن الطلابي بمدينة الشعب التابع لجامعة عدن مشروع دعم سكن طلاب جامعة عدن للعام الدراسي(2021م) بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة العليا للإغاثة بعدن وتمويل وتنفيذ مؤسسة وقف الواقفين وحضور الدكتور/أبو بكرة با رحيم رئيس مركز الإستشارات بجامعة عدن والأخ/أحمدعبدالله مدير عام مؤسسة وقف الواقفين والأخ/مصطفى كامل مسؤول العلاقات العامة بالمؤسسة والأخ/جمال بالفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة ،حيث تم توزيع (3000)سلة غذائية لطلاب السكن الجامعي . وأستهل الدكتور/محمد عقيل العطاس نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب التدشين بكلمة أشاد فيها بمؤسسة وقف الواقفين الخيرية لتقديم المساعدات لطلاب السكن الداخلي بجامعة عدن إلى جانب تقديمها كميات من أدوات النظافة وإعادة تأهيل شبكة المياه..فضلاً عن إنشاء وإعادة تأهيل المطعم الطلابي وتحسين النظافة بشكل عام داخل المبنى وخارجه . من جانبه أوضح الأخ/أحمدعبدالله النهاري مديرعام مؤسسة وقف الواقفين أن هذا اليوم هو أول تدشين لمشروع السلة الغذائية التي تنفذه المؤسسة لطلاب السكن الجامعي جامعة عدن كون هؤلاء الطلاب بحاجة إلى التغذية والرعاية وتوفير المياه النقية التي تساعد على توفير مناخ دراسي صحي وملائم للتخفيف من معاناة الطلاب بالسكن الداخلي..وأعاد أحمد عبد الله إلى الأذهان أن المؤسسة لديها مشاريع في الجانب الصحي ومراكز صحية بجامعة تعز تزامناً مع تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في ربوع محافظة عدن.. متمنياً أن يكون للمؤسسة قصب السبق في تنفيذ مشاريع جديدة بعدن في الجانب الخيري والإنساني . من جانبهم أكد طلاب السكن الطلابي بالحرم الجامعي التابع للجامعة أنهم بحاجة ماسة إلى مثل هذا الدعم من قبل المؤسسة وإستمراره بشكل دائم لتخفيف من معاناتهم.

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