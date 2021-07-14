شكرا لبحثكم عن خبر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ينظم ورشة حول تعزيز الأمن والاستقرار بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / نبيل الجنيد

تصوير / زكي اليوسفي

عقدت اليوم بالعاصمة عدن، ورشة العمل الربعية الاولى للمجتمع المحلي وصناع القرار على مستوى المديريات والمحافظة،والذي ينفذها مركز اليمن للدراسات وحقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن.

وتناقش الورشة الذي تنعقد على مدى يومين، بمشاركة ممثلون من اعضاء ومدراء المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وناشطين حقوقيين ، الى استعراض عدد من القضايا المجتمعية لاسيما الأمنية وكيفية عرضها والطرق المثلى لمعالجته وتقديم التوصيات لصناع القرار لوضع الحلول المناسبة لها .

وخلال افتتاح أعمال الورشة أكد وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب عبدالرؤوف زين ، أن الورشة تأتي في سياق اهتمام قيادة السلطة المحلية في تعزيز العمل الامني ، وان على منظمات المجتمع المدني دور كبير في توظيف قدراتها في توظيف قدرات منظمات لتحقيق الأمن وصناعة القرار .. مشيرا بأن المرحلة الراهنة تتطلب تظافر الجهود في هذا الجانب .

وقال مدير أمن عدن اللواء مطهر علي ناجي الشعيبي، أن إدارة أمن عدن تحرص على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية ، و الدور التي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تحديد أولويات القضايا التي تمس مصالح المواطنيين وفي مقدمتها محاربة انتشار السلاح وتخزينه في مدينة عدن التي تمثل عاصمة اقتصادية للبلاد . . مستعرضا العديد من الإنجازات التي حققتها إدارة أمن عدن خلال المرحلة السابقة ، الصعوبات التي تقف عائقا أمام تلك الجود وفي مقدمتها التجاذبات السياسية و التشكيلات العسكرية وكذا الإمكانيات المادية التي لاتفي بتغطية نفقات إدارة الأمن وأقسام الشرط . . مطالبا أمة المساجد والتربية والتعليم والجامعات وعقال الحارات إلى بذل جهود جبارة لاستعادة مكانة عدن التي عرفت من سابق .

وأوضح رئيس مركز اليمن للدراسات محمد قاسم نعمان، ان الورشة تأتي ضمن انشطة برنامج" تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن" التي ينفذه المركز بالشراكة مع مؤسسة رنين .. متطرقاً الى المواضيع والقضايا المطروحة في الورشة وأهمها ظواهر إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات وحمل السلاح وانتشار تخزين السلاح والتي تستهدف مديريات صيرة و خورمكسر و المنصورة بمحافظة عدن . . مثمنا تعاون قيادة السلطة المحلية والأمنية في إنجاح اعمال الورش الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة .