شكرا لبحثكم عن خبر هيئة المواصفات والمقاييس ترفض وتتلف كميات كبيرة لمنتجات مخالفة متنوعة في منفذ شحن بالمهرة وميناء المنطقة الحرة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *إعلام الهيئة* قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عبر مكتبها في منفذ شحن البري بمحافظة المهرة ، برفض واتلاف 199 كرتون من منتج شوكلاتة متنوعة مخالف للمواصفات القياسية في فترة الصلاحية. تم الاتلاف بمشاركة جمرك شحن والجهات ذات العلاقة. و عبر مكتبها في ميناء المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن، قامت الهيئة برفض واتلاف 1639 كرتون من منتج بسكويت و منتج كيك مخالف للمواصفات القياسية لوجود نضوح للزيت وتعفن في المنتج. تم الاتلاف في مقلب المنطقة الحرة وبمشاركة جمرك المنطقة الحرة والجهات ذات العلاقة.

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