شكرا لبحثكم عن خبر الوزير بحيبح يرأس اجتماع مجلس الوزارة في عدن لمناقشة تقارير القطاعات وسير أداءها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ناقش مجلس وزارة الصحة العامة والسكان برئاسة الوزير الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، تقارير القطاعات المختلفة وسير الأداء فيها.

واستعرض الاجتماع، تقرير الوضع الوبائي ومسارات اللقاح الروتينية ولقاح (كوفيد-19) ونسبة التغطية فيه بالجولتين وتوقعات وصول اللقاحات الجديدة، ووقف أمام اشكاليات عمل المنظمات والمنح العلاجية والخدمات الطبية في المستشفيات ومراكز العزل ومدى استعدادات المراكز لمواجهة اي موجة محتملة لكوفيد ١٩.

وشدد وزير الصحة، على ضرورة الالتزام بالخطط المزمنة للقطاعات المختلفة وعكسها في تقارير انجاز، وتعزيز العمل في الوزارة والارتقاء به نحو الأفضل.

حضر الاجتماع نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عبدالله دحان.