شكرا لبحثكم عن خبر مجموعة مشاورات شباب عدن تكثف نشاطها الإفتراضي بندوة وحلقة نقاشية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عـدن/ خــاص – عـاد نـعـمـان

تستعد مجموعة مشاورات شبابـ/ـات عدن AYC، لعقد ندوة نقاشية موسومة بعنوان "دور الفن في تعزيز التماسك المجتمعي"، تنظمها على منصة برنامج زوووم، وتنطلق تمام الساعة الرابعة من عصر يوم غد، وذلك في إطار النشاط العام للمجموعة، عبر الفضاء الإلكتروني الإفتراضي، خلال شهر يوليو الجاري.

يُستضاف في الندوة، كل من وكيل وزارة الإعلام والثقافة والسياحة/صالح الحميدي، مدير عام مكتب الثقافة في عدن/رندا عكبور، رئيس مؤسسة الحب والوفاء لعدن الإعلامية/سحر نعمان، والمغني الشاب/عبدالمجيد عامر، ويدور النقاش حول محاور رئيسية: دور الفن في إيصال رسائل المجتمع، مدى تأثير الفن على ثقافة وتحديد هوية المجتمع، الإنعكاسات المترجمة بالفن لتعزيز التماسك المجتمعي، ودور وزارة الثقافة في ذلك.

تستمر الندوة النقاشية على مدى ساعتين بالبث الحي والمباشر لوقائعها وفعالياتها، بإدارة مجريات وتيسير جلسات من عضو المجموعة الإعلامي والناشط المدني/جلال الصمدي، وحضور ومشاركة أعضاء وعضوات المجموعة، إلى جانب إفساح المجال أمام المهتمين بالشأن الثقافي المجتمعي؛ للمتابعة عبر الرابط المضمن في منشور خاص عن الندوة النقاشية في الصفحة الرسمية للمجموعة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كانت المجموعة قد أختتمت مساء اليوم، على منصة برنامج زوووم، فعاليات وأعمال حلقة نقاشية بعنوان "بين الهبوط المريع للريال اليمني والصعود المخيف للأسعار .. العملة المحلية إلى أين؟"، تخللها نقاش مستفيض حول عدد من المواضيع ذات العلاقة المباشرة، تمخض عنه خلاصات وتوصيات، حول الإنعكاسات السلبية لتدهور العملة الوطنية على حياة المواطن، دور السياسة النقدية في الحد من تدهور قيمة العملة الوطنية، الحلول المقترحة لتفادي مزيد من الإنهيار للعملة الوطنية، وآلية عملية الإستيراد وتأثيرها على العملة الوطنية.

سبق أن نفذت المجموعة لقائين حواريين، خلال شهر يونيو الماضي، عبر الفضاء الإلكتروني الإفتراضي، ناقش اللقاء الأول الوضع الراهن للسلطة القضائية في مدينة عدن، وتناول اللقاء الثاني الفرص الماثلة والتحديات القائمة أمام المعالم الأثرية في مدينة عدن، في جانب آخر تواصل المجموعة تنفيذ أنشطة مختلفة، ضمن خطتها العامة، تستضيف فيها مسؤولين وممثلي جهات معنية وشخصيات ذات إختصاص؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع وتطورات الأحداث الأخيرة في مدينة عدن، وتناول قضايا ومشاكل تهم المجتمع المحلي.

يُذكر أن مجموعة مشاورات شباب/ات عدن AYC، تأسست مطلع عام 2020م، تضم في عضويتها نخبة فاعلة وصفوة متميزة من شبابـ/ـات مدينة عدن، ذوي الكفاءات والقدرات والخبرات، وتعتبر المجموعة إحدى تجليات المبادرات الشبابية المجتمعية النوعية، حيث تنشط خارج المنظومة الرسمية ودوائر صنع القرار، وتستمد وجودها وتمارس نشاطها من منطلق الشراكة والمسؤولية الاجتماعية في مدينة عدن.