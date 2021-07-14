قوات الجيش تسيطر على مركز مديرية رحبة في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تمكنت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء 14 يوليو/ تموز 2021م، من تحرير مركز مديرية رحبة بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وأظهرت صور لحظة دخول القوات الحكومية مركز مديرية رحبة بعد طرد المليشيات الحوثية.

وذكرت مصادر ميدانية، أن وحدات من القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية شنّت هجوماً نوعياً على مواقع تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بجبهة المشجح، مؤكداً أن الهجوم أسفر عن تحرير عدد من المواقع وألحق بالعدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأكدت المصادر أن المواقع التي تم تحريرها هي: وادي معين – وادي بقثه العليا والسفلى – وادي مظراه – رحوم – الاوشال – علفا.

وتكبّدت الميليشيات خسائر أخرى في الأرواح والعتاد بقصف لمدفعية الجيش وبغارات لطيران التحالف استهدف تعزيزات وتجمعات حوثية في مواقع متفرقة على امتداد مسرح العمليات القتالية ومنها تدمير سلاح مدفعية وعيار و3 أطقم قتالية