"الهجرة الدولية": أكثر من 32 ألف مهاجر في اليمن يعيشون ظروفاً مزرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 32 ألف مهاجر يتواجدون في اليمن في الوقت الراهن ويعيشون في ظروف مزرية.



وذكرت المنظمة، في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، أن المنظمة تقدر وجود أكثر من 32 ألف مهاجر تقطّعت بهم السُّبل في مختف أنحاء اليمن، يعيشون في ظروف مزرية.

وحسب المنظمة، فإن المهاجرين يعانون من وصول محدود للخدمات الأساسية، مثل: المأوى، والغذاء، والمياه، والرعاية الصحيّة.

وتشهد اليمن منذ نحو ثماني سنوات حرباً عنيفة افتعلتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران إثر انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014 خلفت أوضاعاً إنسانية صعبة