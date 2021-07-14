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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المؤكدة في المناطق اليمنية المحررة، إلى 6964 حالة، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة اليوم الأربعاء 14 يوليو/ تموز 2021م.

 

وذكرت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة، أنها سجلت ثلاث حالات اليوم الأربعاء، حالتان منها في حضرموت، وحالة وحيدة في عدن.

 

وأفادت اللجنة أن مستجدات اليوم سجلت أيضا 4 حالات شفاء جاءت جميعها في مأرب، دون تسجيل أي حالة وفاة.

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة 6964، منها 1366 حالة وفاة، و4151 حالة شفاء

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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