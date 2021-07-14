نائب رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد عبدالمجيد وعبدالواحد الشليف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم برقيتي عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد عبدالعزيز الشليف مستشار قائد المنطقة العسكرية السابعة وإلى أخيه الشيخ فيصل عبدالعزيز الشليف، عزاهما فيها باستشهاد نجليهما البطلين عبدالمجيد وعبدالواحد الشليف، وهما يؤديان واجبهم الوطني في جبهات العزة والكرامة.



وأشاد نائب الرئيس في البرقيتين، بمناقب الشهيدين البطلين، وتضحياتهما ورفاقهم من أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وقبائل مأرب، في معركة الجمهورية والثورة ضد مليشيات الانقلاب والإرهاب الحوثي المدعومة من ملالي إيران، منوهاً إلى أن الشهيدين سارا على درب الابطال من عائلة الشليف وكل الأحرار الأبطال الذين يصنعون بدمائهم ملاحم وبطولات خالدة في وجدان اليمنيين.

وعبر نائب الرئيس، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيدين وأقاربهما ومحبيهم وكافة أسر شهداء معركة الحرية والكرامة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويه الصبر والسلوان.