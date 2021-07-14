اجتماع موسع يناقش أوضاع الوحدات الأمنية في شبوة وتعزيز قدراتها المؤسسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع أمني موسع، اليوم، أوضاع مختلف الوحدات الأمنية في محافظة شبوة، والسُبل الكفيلة بتعزيز قدراتها المؤسسية.



واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد الأمير، ووكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، ونائب مدير أمن شبوة العميد أحمد الاحول وقادة الوحدات الأمنية في شبوة، دور الأجهزة والوحدات الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار واستتباب السكينة العامة بكافة مناطق ومديريات شبوة.

ونوه الاجتماع، بالنجاحات الأمنية التي حققتها الأجهزة والوحدات الأمنية بمجالات مكافحة الجريمة وضبط المطلوبين أمنيا .. متطرقا إلى حاجة القوات الأمنية للدعم بالإمكانيات البشرية والمادية لمواصلة أداء واجباتها ومسؤولياتها الأمنية المناطة بها وحماية وتعزيز أمن واستقرار شبوة على أكمل وجه.

وعلى صعيد متصل، اطلع اللواء بن عبود واللواء الركن الأمير، والدكتور لمروق، على مستوى سير العمل في فرع الإدارة العامة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في محافظة شبوة، ونوهوا بآلية ومنظومة العمل الفني والتقني وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين وتمكينهم من الحصول على وثائق السفر بسلاسة.

واستعرض مدير عام فرع المصلحة في شبوة العقيد محمد بن معروف، حجم ومستوى إقبال المواطنين من كافة محافظات الجمهورية بصورة يومية .. مشيرا إلى إصدار 22 ألف و 699 جوازا خلال النصف الأول من العام الحالي .