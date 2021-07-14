شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتصارات كبيرة لقوات الجيش والمقاومة بإسناد التحالف على الحوثيين في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم الأربعاء، انتصارات كبيرة في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وسط انهيارات وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير مناطق واسعة ومرتفعات إستراتيجية ومنها مناطق معين ومضرة وبقثة ومواقع العيارات والطرة وغيرها من المواقع المهمة.

وأضاف: أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح وأسير، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد بنيران أبطال الجيش وغارات طيران التحالف، فيما استعاد أبطال الجيش 4 أطقم بعتادها و 3 عيارات ومدفعية ثقيلة وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة، كما تواصل القوات تقدمها بثبات يقابله فرار الحوثيين.