وزير النقل يناقش مع مدير ميناء المخا تأهيل وإعادة تشغيل الميناء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير ميناء المخا الدكتور عبدالملك الشرعبي، التقرير الفني والمالي المتعلق بإعادة تأهيل وتشغيل ميناء المخا والأعمال المنجزة فيه.



وأكد وزير النقل، ضرورة سرعة إنجاز ما تبقى من الأعمال لافتتاح الميناء، لما له من دور يعول عليه في خدمة عددا من المحافظات المحررة وأهمها محافظة تعز .. مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات لإدارة الميناء، وتعزيز قدرات الكادر الوظيفي وتلبية حقوقهم القانونية وفق الامكانيات المتاحة.

ولفت إلى حرص قيادتي وزارة النقل ومحافظة تعز على التنسيق المشترك بما يكفل تفعيل أداء نشاط النقل البحري ومحاربة الفساد والحد من عملية التهريب لرفد خزينة الدولة بإلايرادات.

من جانبه استعرض مدير ميناء المخا، الوضع الراهن للميناء والجهود المبذولة لتحسين خدماته وتنشيط أدائه للقيام بدوره الريادي والمساهمة في تحريك عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي.