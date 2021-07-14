وزارة الداخلية تحتفي بتخرج عدد من منتسبي الوحدات الأمنية في أبين وشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت وزارة الداخلية اليوم، حفل تخرج لعدد من منتسبي الوحدات الامنية بمحافظتي شبوة وأبين، والذين تم تدريبهم على المهارات القتالية والمهام الامنية لرجال شرطة الامن العام والقوات الخاصة وحراسة المنشآت.



وأكد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد بن عبود، ووكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، أهمية الدورات التخصصية، ودورها في بناء قدرات الافراد في مختلف الوحدات، وغرس قيم الولاء الوطني وحماية النظام والقانون وحقوق المواطن اليمني الحر والرافض لدعوات استعباده ومصادرة كرامته الانسانية.

فيما استعرض مدير دائرة حراسة المنشآت بوزارة الداخلية العميد حاميم المغلس، البرنامج العام للدورات ونوعية المشاركين فيها من الوحدات الامنية بمحافظتي أبين وشبوة.

حضر حفل التخرج، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الشرطة اللواء محمد الامير، ومدير ادارة الادلة الجنائية والبحث الجنائي بالجمهورية اللواء سواده العياشي، وقائد محور عتق قائد اللواء ثلاثين مشاه العميد عزيز العتيقي، وعدد من القيادات الأمنية.