شكرا لبحثكم عن خبر العراشة تؤكد تمسكها بمنصب مدير شركة النفط بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت انتصار مذكرة إلى نواب ومدراء فرع شركة النفط بعدن توجه فيها بعدم التعامل مع مدير النفط الجديد المعين من قبل محافظ محافظة عدن .
و أوصت العراشة في مذكراتها التي تحصل كريتر سكاي على نسخة منها بأنه لا يجب التعامل مع المدير الجديد تحت أي طلب .
و أوضحت العراشة أنها مستندة في توجيهها لقرار وزير النفط والمعادن و توجيهات رئيس الوزراء .
وكان مدير النفط الجديد المعين من قبل لملس قد قام باقتحام مكتب العراشة والسيطرة عليه بالقوة
كانت هذه تفاصيل خبر العراشة تؤكد تمسكها بمنصب مدير شركة النفط بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.