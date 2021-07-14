شكرا لبحثكم عن خبر العراشة تؤكد تمسكها بمنصب مدير شركة النفط بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت انتصار مذكرة إلى نواب ومدراء فرع شركة النفط بعدن توجه فيها بعدم التعامل مع مدير النفط الجديد المعين من قبل محافظ محافظة عدن .

و أوصت العراشة في مذكراتها التي تحصل كريتر سكاي على نسخة منها بأنه لا يجب التعامل مع المدير الجديد تحت أي طلب .

و أوضحت العراشة أنها مستندة في توجيهها لقرار وزير النفط والمعادن و توجيهات رئيس الوزراء .

وكان مدير النفط الجديد المعين من قبل لملس قد قام باقتحام مكتب العراشة والسيطرة عليه بالقوة