شكرا لبحثكم عن خبر المركزي اليمني يرفض صرف المرتبات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - امتنع البنك المركزي اليمني اليوم الاربعاء عن صرف رواتب موظفي الدولة في العاصمة المؤقتة عدن. وافاد مصدر لكريتر سكاي بان البنك لايستطيع صرف رواتب موظفي الدولة نتيجة لعدم وجود سيولة مالية . ويسبب امتناع البنك المركزي عن صرف رواتب الموظفين أزمة كبيرة وسط المجتمع كون عيد الاضحى على الأبواب في ظل هبوط العملة المحلية وغلاء المعيشة.

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