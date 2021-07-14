شكرا لبحثكم عن خبر منى تبدا إجازة العيد ومنى تنتهى .. بيان رسمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - سبأنت أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن إجازة مناسبة عيد الأضحى المبارك للعام 1442هـ لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة تبدا يوم الاثنين 9 ذي الحجة الموافق ١٩ يوليو 2021م وتنتهي يوم الجمعة 13 ذي الحجة الموافق 23 يوليو 2021 . واوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الدوام الرسمي سيبدأ يوم الاثنين الموافق ٢٦ يوليو 2021 وذلك استنادا إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية. وعلى ان تعتبر يوم الاحد ١٨ يوليو الواقعة بين اجازتين اجازة استنادا إلى ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

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