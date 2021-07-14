شكرا لبحثكم عن خبر جامعة عدن توقع مذكرة تفاهم مع المركز الاستشاري الأول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن /

وقع الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن والأستاذ مرتضى ابراهيم مدير المركز الاستشاري الأول اليوم مذكرة تفاهم بين الجانبين والتي تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك في عدد من المجالات.

رحب رئيس الجامعة بممثلين المركز الاستشاري الأول وأكد أن جامعة عدن على استعداد دائم للتعاون وتسهيل الأعمال والمبادرات التي تخدم العملية التعليمية وأن الجامعة تحرص على تبادل الخبرات بهدف تطوير كل ما يخص العمل الأكاديمي والإداري .

من جانبه ، أعرب د/ مصطفى حامد مستشار المركز الخبير الوطني في التطوير الإداري عن امتنانه وسعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع رئيس جامعة عدن ،وأشار أن المذكرة تحوي عدد من الجوانب والبرامج الهادفة التي سيتم العمل عليها عقب اجازة عيد الأضحى المبارك وتتضمن العمل الإداري والمناهج والاستفادة من قدرات الجامعة في تنمية الموارد البشرية للمركز والجامعة اليمن بشكل عام ، مضيفا أنها مرحلة وانطلاق علمية وعالمية في التدريب والتطوير تبدأ من عدن ونأمل أن تكون النتائج ايجابية على أرض الواقع .

حضر التوقيع ا/محمد حسن سالم الأمين العام بجامعة عدن ، و د/ هادي محمد ناصر المنصوري مدير عام الشؤون القانونية و د/ مصطفى حامد موسى مستشار المركز وخبير وطني التطوير الإداري .