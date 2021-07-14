طوارئ مديرية سيئون تقف أمام الحالة الجوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

عقدت لجنة الطوارئ بمديرية سيئون، اليوم اجتماعا طارئا برئاسة مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري للوقوف على الإستعدادات أمام حالة منخفض جوي قادماً من شرق بحر العرب والتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة خلال الايام القادمة.



وفي الإجتماع الذي حضره مدراء المكاتب ذات الإختصاص بالمديرية (الأشغال العامة والطرق والكهرباء والمياه والتربية والتعليم والأوقاف ووحدة النظافة والأمن والشرطة) ناقش الإجتماع مستجدات الحالة الجوية وأهم التكاليف والمهام المناطة لأعضاء لجنة الطوارئ والعمل على تنفيذها بأسرع وقت وذلك تحسبا لمواجهة اي سوء للأحوال الجوية ومساعدة المواطنين والتدخل العاجل في اي جانب متضرر من الحالة الجوية.

وأهاب مدير عام مديرية سيئون على ضرورة رفع درجة الطوارئ والاستعدادات والترتيبات العاجلة والعمل على الانعقاد بشكل دائم لأعضاء لجنة الطوارئ والتواصل مع عقال الأحياء والمواطنين وعدم مغادرة الأعضاء المديرية.

وقد حدد الإجتماع أرقام طوارئ عمليات سيئون على الرقم 05/491174 وعمليات أمن وشرطة مديرية سيئون على الرقم 05/402111.

هذا وقد اوضحت آخر تحاليل خرائط التنبؤات العددية إلى امتداد أخدود منخفض جوي باتجاه بلادنا قادماً من شرق بحر العرب ومن المتوقع تشكل خلايا من السحب الركامية الرعدية مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مع جريان السيول وذلك على أجزاء من مديريات وادي وصحراء حضرموت تمتد نحو أجزاء من أرياف ومدن ساحل حضرموت خلال الأيام من منتصف ونهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل.