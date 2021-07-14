بدء ورشة عمل في عدن ضمن برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل للمجتمع المحلي وصناع القرار على مستوى المديريات والمحافظة، ينفذها مركز اليمن للدراسات وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن، ضمن برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن.



وتتطرق الورشة التي تستهدف على مدى يومين، مديريات صيرة وخورمكسر والمنصورة في عدن، بمشاركة ممثلون من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وناشطين حقوقيين، إلى عدد من القضايا المجتمعية لاسيما الأمنية وكيفية عرضها والطرق المثلى لمعالجتها وتقديم التوصيات لصناع القرار لوضع الحلول المناسبة لها.

وأوضح وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب عبدالرؤوف السقاف، أن الورشة تأتي في سياق الاهتمام وتعزيز العمل الأمني للقيام بمهامه المنوطة به من خلال توظيف قدرات منظمات المجتمع المدني وإشراكهم في صناعة التغيير المنشود .. موكداً ضرورة تكامل الأدوار بين المجتمع والسلطة المحلية لتحقيق تنمية حقيقية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات.

من جانبه أوضح مدير عام أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المجالس المحلية في تحديد أولويات المديريات من القضايا التي تمس مصالح المواطنين وتكاثف جهود الجميع في التوعية واستئصال الظواهر السلبية التي تشكل عائقا أمام تحسين الخدمات والنهوض بالمجتمع.

بدوره بيّن رئيس مركز اليمن للدراسات محمد قاسم نعمان، أن الورشة تتناول قضايا مهمة وأبرزها ظواهر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، وحمل السلاح وانتشار تخزين السلاح.