اجتمع مع مكتب الأغذية العالمي يناقش أوضاع النازحين بمديريتي خب الشعف والعنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة الجوف المهندس عبد الله الحاشدي، اليوم، بمارب، مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في اليمن لوران بوكيرا، أوضاع النازحين في مخيمات النزوح في مديريتي خب الشعف والعنان.



وفي اللقاء الذي حضره مدير مكتب الأغذية العالمي مكتب عدن موتينتا شيموكا استعرض الوكيل الحاشدي الوضع الإنساني والمعاناة التي يعيشها المواطنين في المحافظة وخصوصا النازحين في شرق وشمال المحافظة مديرية خب الشعف ومديرية العنان في ظل غياب التدخلات الإنسانية منذ مارس 2020 وما ترتب على ذلك من انعدام الحاجات الأساسية وفي مقدمة ذلك الغذاء.. مؤكدا ضرورة استيعاب جميع الأسر النازحة في تلك المناطق ضمن قوائم الغذاء العالمي.

واشار الحاشدي إلى ما ورد في التقرير الصادر عن المفوضية السامية والاوتشا وما تضمن من أرقام وهمية ومغلوطة وقلب للحقائق المتعلقة بحركة النزوح وضرورة التحقق منها.

من جانبه أبدى ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن استعداد البرنامج لاستيعاب جميع الاسر النازحة في هذا المناطق وسيبدأ بالإجراءات اللازمة لضم النازحين إلى قوائم المستفيدين بصورة عاجلة بالتنسيق مع السلطة المحلية.