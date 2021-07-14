إنقاذ حياة شاب تعرض للغرق في سواحل المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقوات خفر السواحل بحضرموت، اليوم، من إنقاذ حياة شاب من محافظة إب تعرض لحادث غرق في ساحل الستين بمدينة المكلا.



وأوضحت قوة البحث والإنقاذ أن أفرادها أثناء أداء واجبهم وتمشيطهم للسواحل، تمكنوا من إنقاذ حادث غرق، مشيرين إلى أن الحالة بصحة جيدة.

ودعت قيادة خفر السواحل بحضرموت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر اثناء الاغتسال، والالتزام باللوائح الارشادية التحذيرية ، وعدم الاغتسال في الاماكن الخطرة، والالتزام بارتداء سترة النجاة، وتجنب السباحة لمسافات طويلة في اتجاه عمق البحر.