شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسوء سفينة محملة بمطبوعات نقدية في ميناء المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

رست يوم أمس الثلاثاء، سفينة مُحملة بحاويات لمطبوعات نقدية جديدة في ميناء المكلا بحضرموت.



ووصلت السفينة المحملة بالأموال - من قبل الشرعية - تزامنًا مع الانهيار المخيف في أسعار العملة المحلية أمام العملات العربية والأجنبية في أسواق الصرافة.

الجدير بالذكر ان سعر الدولار الأمريكي تخطى خلال اليومين الماضيين عتبة الألف ريال في العاصمة عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية وسط ارتفاع كبير في اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني.