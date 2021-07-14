منخفض جوي يجتاح عدد من محافظات اليمن نهاية هذا الاسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

كشف مركز الأرصاد الجوية، عن منخفض جوي قادمًا من شرق بحر العرب، يصل إلى مديريات وادي وصحراء حضرموت وساحل حضرموت منتصف نهاية الأسبوع الجاري.



وحذر من امتداد تأثيراته إلى محافظات المهرة وشبوة وأبين والعاصمة عدن، مؤكدا نشوء خلايا رعدية وهطول أمطار متوسطة إلى متفاوتة الغزارة.

وأشار إلى رياح هابطة نشطة مصاحبة للعاصفة الرعدية ومثيرة للغبار والأتربة.

وتوقع تساقط حبات البرد بأجزاء من المرتفعات والأودية والهضاب، مطالبًا المواطنين بالابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، والاحتماء أثناء هبوب العواصف الرعدية.