العوبثاني يلتقي قيادة فرقة المراسيم لمناقشة الأنشطة والأوضاع الكشفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى القائد الكشفي محمد علي رزق العوبثاني مفوض مفوضية الكشافة والمرشدات بمحافظة المهرة، اليوم، قيادة وأعضاء فرقة المراسيم الكشفية.



وفي مستهل اللقاء شكر مفوض مفوضية الكشافة بالمحافظة قيادة وأعضاء فرقة المراسيم الكشفية النموذجية على حضورهم وإصرارهم على عقد هذا اللقاء لمناقشة الأنشطة والأوضاع الكشفية الخاصة بفرقة المراسيم ومختلف المناشط على مستوى الفرق الكشفية بالمحافظة.

وأكد مفوض مفوضية الكشافة والمرشدات بالمهرة القائد محمد علي رزق العوبثاني إن قيادة المفوضية بالمحافظة وضعت خطة سنوية تشمل مختلف الأنشطة والفعاليات الكشفية على مستوى جميع الفرق الكشفية بمديريات المحافظة، ولكن نتيجة لعدم توفر الدعم المالي واعتماد الميزانية التشغيلية الخاصة بالمفوضية لم نتمكن من تنفيذ الفعاليات والأنشطة وفقاً للخطة السنوية المرسومة من قبل المفوضية.

وأضاف مفوض الكشافة بالمهرة بأن كشافة المهرة احرزت في الأعوام المنصرمة المركز الأول على مستوى المفوضيات الكشفية في الجمهورية، وللأسف الشديد إذا لم يتم دعم أنشطة وبرامج مفوضية الكشافة بالمحافظة ستكون النتائج سلبية وعكسية وغير ملبية للطموحات التي نأملها، داعياً في ختام حديثه إلى ضرورة اللقاء بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة، ووضع كل هموم الكشافة وماتعانيه على طاولته، آملين الدعم والمساندة من جميع الجهات لايصال رسالتنا إلى معالي المحافظ.

من جانبهم عبر أعضاء وقيادة فرقة المراسيم الكشفية عن آمالهم وطموحاتهم بأن تحظى الكشافة بالمحافظة بمزيد من دعم السلطة المحلية بالمحافظة واعتماد ميزانية تشغيلية للمفوضية الكشفية بالمحافظة.