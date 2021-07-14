لص يركن سيارة مسروقة.. والسبب أن الفرامل لا تعمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

عثر احد المواطنين في العاصمة عدن على سيارته المسروقة عقب ساعات من قيام احد اللصوص بسرقتها



وقال شهود عيان، انه تم العثور على سيارة الرحل المسروقة في جولة كالتكس.

واكد السهود، ان مالك السيارة شعر بسعادة بالغة عقب عثوره على سيارته دون ان يُنهب شيء منها.

وقال الشهود : أنه عقب قيادة اللص السيارة، اكتشف أن الفرامل لاتعمل ما دفعه إلى ركنها.