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لص يركن سيارة مسروقة.. والسبب أن الفرامل لا تعمل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

عثر احد المواطنين في العاصمة عدن على سيارته المسروقة عقب ساعات من قيام احد اللصوص  بسرقتها

 

وقال شهود عيان، انه تم العثور على  سيارة الرحل المسروقة في جولة كالتكس.

 

واكد السهود، ان مالك السيارة شعر بسعادة بالغة عقب عثوره على سيارته دون ان يُنهب شيء منها.

 

وقال الشهود : أنه عقب قيادة اللص السيارة، اكتشف أن الفرامل لاتعمل ما دفعه إلى ركنها. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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